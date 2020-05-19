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Tento produkt už nie je dostupný

4300 seriesLED TV

24PHS4354/12

4.4

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

LED TV

Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 cm (24”)

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Čistý zvuk z celopásmových reproduktorov.

Jednoduché premiestnenie. Skrytý zadný stojan s kompaktnými rozmermi.

Zreteľné dialógy. Živé efekty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.4

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek splňuje očekávání

Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání

Výhody

Funkčnost na první zapojení

Nevýhody

Neobjevila se

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Dátum použitia 2019-04-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Dátum použitia 2019-04-19

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Výhody

Суцільний позитив! ))

Nevýhody

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Dátum použitia 2020-06-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Dátum použitia 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.