Tento produkt už nie je dostupný
24PHS4354/12
LED TV
Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.
60 cm (24”)
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.4
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Výhody
Funkčnost na první zapojení
Nevýhody
Neobjevila se
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Dátum použitia 2019-04-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Dátum použitia 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Výhody
Суцільний позитив! ))
Nevýhody
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Dátum použitia 2020-06-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Dátum použitia 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.