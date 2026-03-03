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271S4LPYSB/00
S Line
27" (68,6 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.
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