Tento produkt už nie je dostupný
272B8QJEB/01
Krištáľovo čistý obraz
Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 27" Quad HD monitoru od spoločnosti Philips. Krištáľovo čisté rozlíšenie Quad HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.
B Line
27" (68,6 cm)
Rozlíšenie Quad HD (2560 x 1440)
Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov, podpore rýchlych pripojení, ako napríklad USB-C, Displayport, HDMI, tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.
10-bitové zobrazenie prináša bohatú hĺbku farieb s 1,074 miliardy farieb a 12-bitovým interným spracovaním, výsledkom čoho je plynulé a prirodzené farebné podanie bez farebných odstupov alebo pruhov.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Výhody
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Dátum použitia 2020-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Dátum použitia 2020-05-04
zsvo
04/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Slušný monitor
Dobrá výbava, vzhled. Naprosto nedostatečný návod a podpora.
Výhody
Dobrý obraz a výbava.
Nevýhody
Naprosto nedostatečný návod, podpora nefunguje.
Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Dátum použitia 2021-02-04
Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Dátum použitia 2021-02-04
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.