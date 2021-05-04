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Tento produkt už nie je dostupný

QHD LCD monitor

272B8QJEB/01

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Krištáľovo čistý obraz

Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 27" Quad HD monitoru od spoločnosti Philips. Krištáľovo čisté rozlíšenie Quad HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.

Zobraziť všetky výhody

Efektívny výkon pre maximálnu produktivitu

Krištáľovo čistý obraz

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Rozlíšenie Quad HD (2560 x 1440)

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov, podpore rýchlych pripojení, ako napríklad USB-C, Displayport, HDMI, tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.

1,074 miliardy farieb pre plynulé farebné prechody a detaily

1,074 miliardy farieb pre plynulé farebné prechody a detaily

10-bitové zobrazenie prináša bohatú hĺbku farieb s 1,074 miliardy farieb a 12-bitovým interným spracovaním, výsledkom čoho je plynulé a prirodzené farebné podanie bez farebných odstupov alebo pruhov.

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Výhody

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Dátum použitia 2020-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Dátum použitia 2020-05-04

04/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Slušný monitor

Dobrá výbava, vzhled. Naprosto nedostatečný návod a podpora.

Výhody

Dobrý obraz a výbava.

Nevýhody

Naprosto nedostatečný návod, podpora nefunguje.

Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Dátum použitia 2021-02-04

Táto recenzia bola vytvorená pre 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Dátum použitia 2021-02-04

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.