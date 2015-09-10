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  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Energy Label Europe B
    Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
  • Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s tech. NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete
Porazte protivníkov ako nikdy predtým. Herný monitor Philips 27" 272G5DYEB s technológiou NVIDIA G-SYNC™ odstraňuje trhanie a sekanie obrazu a poskytuje najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete.
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Technológia NVIDIA G-SYNC™

Najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete

  • G Line

  • 144 Hz

  • 27" (68,6 cm)

NVIDIA G-SYNC™ na plynulé a rýchle hranie

NVIDIA G-SYNC™ na plynulé a rýchle hranie

NVIDIA G-SYNC™ je nová prelomová technológia displeja, ktorá prináša najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete. Synchronizácia obnovovacích frekvencií displeja s jednotkou GPU počítača so systémom GeForce GTX zaručuje revolučný výkon technológie G-SYNC™, ktorá odstraňuje trhanie obrazu a znižuje sekanie obrazu aj oneskorenie vstupu. Výsledkom je plynulé prehrávanie scén, ostrejšie zobrazovanie predmetov a skvelý herný zážitok s úchvatným obrazom a skutočnou výhodou na trhu.

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Požadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry

SmartResponse s obnovou 1 ms na rýchle hranie hier

SmartResponse s obnovou 1 ms na rýchle hranie hier

SmartResponse je exkluzívna budiaca technológia Philips, ktorá pri zapnutí automaticky upraví časy odozvy podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie, napríklad hier alebo filmov, ktoré vyžadujú rýchlejšie časy odozvy na dosiahnutie obrazu bez chvenia, časového oneskorenia a duchov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Uistite sa, že počítač používa operačný systém Windows 7 alebo novší a grafickú kartu NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU alebo novšiu a najnovší ovládač.

  2. Režimy G-Sync, ULMB a režim obrazu 3D nepracujú paralelne. Ak je niektorý režim aktivovaný, zvyšné dva je potrebné deaktivovať.

  3. Režim ULMB je možné aktivovať len pri frekvencii 85 Hz, 100 Hz a 120 Hz. Režim obrazu 3D je možné aktivovať len pri frekvencii 100 Hz a 120 Hz.

  4. Pre kompatibilitu s technológiou G-SYNC™ je potrebné pripojenie DisplayPort a grafika NVIDIA. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.geforce.com/g-sync.

  5. V prípade otázok o výkone pri obnovovacej frekvencii 144 Hz sa obráťte priamo na predajcu vašej grafickej karty.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC a 3D Vision sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

  7. Softvér BATMAN: ARKHAM ORIGINS Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Vyvinuté spoločnosťami WB Games Montreal a Splash Damage. BATMAN a všetky postavy, ich charakteristická podoba a ostatné súvisiace prvky sú obchodné známky spoločnosti DC Comics Copyright 2013. Všetky práva vyhradené.

  8. LOGO WB GAMES, WB SHIELD: ™ a Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)