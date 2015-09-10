Tento produkt už nie je dostupný
272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ je nová prelomová technológia displeja, ktorá prináša najplynulejší a najrýchlejší herný zážitok na svete. Synchronizácia obnovovacích frekvencií displeja s jednotkou GPU počítača so systémom GeForce GTX zaručuje revolučný výkon technológie G-SYNC™, ktorá odstraňuje trhanie obrazu a znižuje sekanie obrazu aj oneskorenie vstupu. Výsledkom je plynulé prehrávanie scén, ostrejšie zobrazovanie predmetov a skvelý herný zážitok s úchvatným obrazom a skutočnou výhodou na trhu.
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Požadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry
SmartResponse je exkluzívna budiaca technológia Philips, ktorá pri zapnutí automaticky upraví časy odozvy podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie, napríklad hier alebo filmov, ktoré vyžadujú rýchlejšie časy odozvy na dosiahnutie obrazu bez chvenia, časového oneskorenia a duchov.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Uistite sa, že počítač používa operačný systém Windows 7 alebo novší a grafickú kartu NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU alebo novšiu a najnovší ovládač.
Režimy G-Sync, ULMB a režim obrazu 3D nepracujú paralelne. Ak je niektorý režim aktivovaný, zvyšné dva je potrebné deaktivovať.
Režim ULMB je možné aktivovať len pri frekvencii 85 Hz, 100 Hz a 120 Hz. Režim obrazu 3D je možné aktivovať len pri frekvencii 100 Hz a 120 Hz.
Pre kompatibilitu s technológiou G-SYNC™ je potrebné pripojenie DisplayPort a grafika NVIDIA. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.geforce.com/g-sync.
V prípade otázok o výkone pri obnovovacej frekvencii 144 Hz sa obráťte priamo na predajcu vašej grafickej karty.
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