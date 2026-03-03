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  • Vysokovýkonný displej AMVA
  • Vysokovýkonný displej AMVA
  • Vysokovýkonný displej AMVA
  • Vysokovýkonný displej AMVA

Tento produkt už nie je dostupný

AMVA LCD monitor, podsvietenie LED

273E3QHSB/00

Vysokovýkonný displej AMVA
Zažite obraz s mimoriadne vysokým kontrastom na tomto LED displeji AMVA. Veľká uhlopriečka, široké pozorovacie uhly a jasný a živý obraz sa postarajú o vašu zábavu.
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pre mimoriadne vysoký kontrast a živý obraz

Vysokovýkonný displej AMVA

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED od spoločnosti Philips používa pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu prináša svieži obraz dokonca aj v režime naklonenia o 90 stupňov

Formát 16:9 a rozlíšenie Full HD pre hry a video

Formát 16:9 a rozlíšenie Full HD pre hry a video

Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.

S podporou HDMI pre zábavu vo vysokom rozlíšení Full HD

S podporou HDMI pre zábavu vo vysokom rozlíšení Full HD

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).

Technické špecifikácie

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