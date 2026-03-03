VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceAMVA LCD monitor, podsvietenie LED

273P3QPYEB/00

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
LED display PowerSensor AMVA od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je zo 65 % vyrobené z použitých recyklovaných plastov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
Zobraziť všetky výhody

s technológiou PowerSensor šetrí elektrinu

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 27" (68,6 cm)

  • AMVA displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED od spoločnosti Philips používa pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu prináša svieži obraz dokonca aj v režime naklonenia o 90 stupňov

DisplayPort prenáša zvuk aj obraz pomocou jedného dlhého kábla

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Certifikát EPEAT Gold je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.