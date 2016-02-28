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  • Energy Label Europe A
    Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Energy Label Europe A
    Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto veľkom displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a stereofónnym reproduktorom je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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so stereo reproduktormi

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

2
1

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

10/10/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Výhody

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Nevýhody

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246V5LHAB Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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