Tento produkt už nie je dostupný
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
4.3
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
10/10/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Výhody
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Nevýhody
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246V5LHAB Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse