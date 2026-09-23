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LCD monitor s funkciou SmartImage lite

274E5QHAW/01

Živý obraz s displejom AH-IPS

Tento atraktívny displej Philips s ultra úzkym rámom a obrazovkou AH-IPS vám poskytne úžasne živý obraz plný farieb. Technológia Mobile HD Link vám umožní zrkadlovo zobrazovať obsah z vášho smartfónu.

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s ultra úzkym rámom a technológiou MHL

Živý obraz s displejom AH-IPS

  • Výnimočne úzky rám

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Voliteľný kábel MHL umožňuje prehrávanie videa a zvuku v rozlíšení HD

Minimalistický dizajn s výnimočne úzkym rámom

Vďaka panelom, ktoré využívajú najnovšie technológie, sú nové displeje Philips navrhnuté naozaj minimalisticky – vonkajší okraj má hrúbku len približne 2,5 mm. Keď sa k tomu pridá 9 mm pás Black Matrix zabudovaný do panela, celkové rozmery rámu sa výrazne zmenšia, čo zabezpečí minimálne vizuálne rušenie a maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je mimoriadne vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Technológia TrueVision zabezpečí profesionálnu kvalitu obrazu

TrueVision je patentovaná technológia spoločnosti Philips. Využíva pokročilý algoritmus testovania a nastavenia zobrazenia na monitore a prináša špičkový zobrazovací výkon. Philips zaručuje, že monitory TrueVision, ktoré opustia výrobnú linku, sú vyladené a poskytujú stabilnú kvalitu farieb a obrazu.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  2. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  3. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.