Tento produkt už nie je dostupný
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Ocenenia
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Výhody
Szépek a színek, van AMD Freesync
Nevýhody
Max 75Hz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
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NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.