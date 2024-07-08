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  • Energy Label Europe E
    Očarujúce farby, štýlový dizajn
  • Očarujúce farby, štýlový dizajn
  • Očarujúce farby, štýlový dizajn
  • Energy Label Europe E
    Očarujúce farby, štýlový dizajn
  • Očarujúce farby, štýlový dizajn
  • Očarujúce farby, štýlový dizajn

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Očarujúce farby, štýlový dizajn
Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.
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Očarujúce farby, štýlový dizajn

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-7185178

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Výhody

Szépek a színek, van AMD Freesync

Nevýhody

Max 75Hz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, FreeSync a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy slúžia iba na informačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným vlastníkom.

  5. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.