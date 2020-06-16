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Tento produkt už nie je dostupný

Zakrivený LCD monitor s technol. Ultra Wide-Color

278E9QJAB/00

4.3

| (29) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

Zažite skutočné pohltenie so zaoblenými monitormi od spoločnosti Philips. Zaoblený 27-palcový monitor E line ponúka skutočne pohlcujúci zážitok s očarujúcou kvalitou obrazu v rozlíšení Full HD. Technológia Ultra Wide Color poskytuje takú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!

Zobraziť všetky výhody

Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hladký priebeh hier s technológiou AMD FreeSync™ bez akejkoľvek námahy

Hráči sa pri hraní zvykli stretávať so sekaním a zamŕzaním obrazu. S novým monitorom od spoločnosti Philips sú tieto problémy minulosťou. Technológia AMD FreeSync™, plynulé rýchle obnovovanie obrazu a mimoriadne rýchly čas odozvy – to všetko je zárukou plynulého výkonu bez akýchkoľvek artefaktov pri prakticky akejkoľvek rýchlosti zobrazovania snímok.

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

29

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Výhody

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Nevýhody

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

04/09/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je super!

Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.