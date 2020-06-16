Tento produkt už nie je dostupný
328E9QJAB/00
Očarujúce farby, dokonalé pohltenie
So zaoblenými monitormi od spoločnosti Philips zažijete skutočnú autentickosť. Zaoblený 32-palcový monitor E line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok s očarujúcou kvalitou obrazu v rozlíšení Full HD. Technológia Ultra Wide Color poskytuje vysokú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!
E Line
32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.
4.3
z 5
29
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Výhody
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Nevýhody
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2020-05-16
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Hafiska
04/09/2019
Česká republika
Overený kupujúci
výrobek je super!
Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2018-08-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2018-08-04
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.