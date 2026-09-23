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32PHK4009/12
LED TV
Celá domácnosť si môže vychutnávať ostrý jasný obraz LED televízora zo série Philips 4100. Minimalistický dizajn, živý obraz a vynikajúci zvuk z neho robia ideálnu voľbu pre každú miestnosť v dome.
81 cm (32”)
LED TV
DVB-T/C/S/S2
Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 100 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať dokonale plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Vyžaduje sa aktualizácia softvéru pre funkcie Pause TV a Nahrávanie na USB. Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránke www.philips.com/TV a kliknite na podporu.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.