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Tento produkt už nie je dostupný

4500 seriesLED TV

32PHS4504/12

4.8

| (4) Recenzie

LED TV

Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

LED TV

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Jednoduché premiestnenie. Skrytý zadný stojan s kompaktnými rozmermi.

Čistý zvuk z celopásmových reproduktorov.

HD LED TV. Krištáľovo čisté rozlíšenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Výhody

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Výhody

Tani , dobra marka

Nevýhody

Słabe glosniki

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Dátum použitia 2019-12-20

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Dátum použitia 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Overený kupujúci

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Nevýhody

Не може да се ъпдейтва автоматично

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Dátum použitia 2019-11-27

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Dátum použitia 2019-11-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.