Tento produkt už nie je dostupný
32PHS4504/12
LED TV
Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.8
z 5
4
Recenzie
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Výhody
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Výhody
Tani , dobra marka
Nevýhody
Słabe glosniki
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Dátum použitia 2019-12-20
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Dátum použitia 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Overený kupujúci
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Nevýhody
Не може да се ъпдейтва автоматично
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Dátum použitia 2019-11-27
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Dátum použitia 2019-11-27
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.