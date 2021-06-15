Tento produkt už nie je dostupný
32PHT4503/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Vďaka kvalite obrazu s vysokým rozlíšením za dostupnú cenu prekoná televízor Philips 4500 všetky vaše očakávania. Jeho jednoduchý a elegantný dizajn dokonale zapadne do každej miestnosti v domácnosti.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
4.3
z 5
12
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Výhody
Szybko się urochamia
Nevýhody
Zbiera kusz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2019-06-15
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Overený kupujúci
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Výhody
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Nevýhody
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2019-04-03
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Overený kupujúci
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Výhody
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Nevýhody
Nie posiada.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2018-10-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Dátum použitia 2018-10-12
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.