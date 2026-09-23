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Zjednodušte pripojenie
Zaoblená širokouhlá 34-palcová obrazovka Philips Brilliance teraz ponúka viac možností pre sledovanie a zábavu. So zaoblenou obrazovkou Quad HD a jej krištáľovo čistým rozlíšením sa ocitnete v centre pozornosti. Univerzálny port USB-C a výškovo nastaviteľná konzola poskytujú ultimátnu konfiguráciu
P Line
34 palcov (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.
Nový kábel USB 3.1 typu C obsahuje tenký a obojstranný konektor a umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. S verziou USB 3.1 získate najvyššie rýchlosti prenosu údajov, ktoré sú až 20-násobne vyššie než v prípade verzie USB 2.0, umožní vám prenášať údaje z jednotky pevného disku do počítača rýchlejšie než kedykoľvek v minulosti. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení – pripojte ich k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica umožňujúca pripojenie k notebooku pomocou jediného kábla a zaistí výstup videa s vysokým rozlíšením z počítača na monitor. Konektor USB typu C s možnosťou napájania vám okrem toho umožňuje nabíjanie notebooku pomocou monitora, vďaka čomu sa eliminuje potreba dodatočných napájacích káblov.
Tieto displeje Philips sú vybavené funkciami CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelov pre krištáľovo čistý obraz. Vďaka vysoko výkonným panelom – s veľkokapacitným počtom pixelov a širokým uhlom zobrazenia 178/178 týchto nových displejov – obraz a grafika ožijú. Ultraširoký formát 21:9 umožňuje zvýšenie produktivity vďaka väčšiemu priestoru na porovnávanie obsahu vedľa seba a lepšiemu zobrazeniu stĺpcov tabuľky. Či už ste náročný profesionál, ktorý vyžaduje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, alebo finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.
Hodnotenie
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI, DP alebo vstup USB-C.
Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.
Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Nepodporuje USB-C a HDMI pre PIP/PBP súčasne
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.