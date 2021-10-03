40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    ADD4901BK/10

    Osviežte si život!

    Kedykoľvek si doprajte radosť z osviežujúcej perlivej vody vďaka výrobníku sódy Philips GoZero. Na výrobu vám stačia 3 jednoduché kroky – naplniť, otočiť a stlačiť! Moderný dizajn s trendovými farbami vnáša pozitívne vibrácie do každého aspektu vášho života.

    GoZero Výrobník sódy

    Osviežte si život!

    • Nastaviteľné sýtenie oxidom uhličitým
    • 3 kroky nasýtenia oxidom uhličitým
    • Fľaša PET bez obsahu BPA
    • Nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu

    Prispôsobte si svoje nápoje kontrolou úrovne sýtenia

    Prispôsobte si úrovne nasýtenia na základe vašich osobných preferencií. Jednoducho zopakujte proces sýtenia, aby bublinky pošteklili váš jazyk ešte viac!

    Vyrobte si zdravšie bublinkové nápoje u seba doma

    Zdravšia a sviežejšia možnosť, pri ktorej nahradíte cukrové sýtené nápoje v plechovkách doma pripravenou perlivou vodou.

    3 jednoduché kroky na prípravu čerstvej perlivej vody doma

    3 jednoduché kroky na prípravu čerstvej perlivej vody doma: naplniť, otočiť a stlačiť!

    Nasýťte perlivú vodu kedykoľvek a kdekoľvek

    Výrobník sódy nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu. Čerstvú perlivú vodu tak môžete získať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí stlačiť tlačidlo a vychutnávať.

    Zaručená bezpečnosť so zabudovaným bezpečnostným poistným ventilom

    Počas prevádzky prístroja bezpečnostný poistný ventil automaticky uvoľní tlak vo fľaši. Keď je perlivá voda pripravená, upozorní vás na to aj bzučiaci zvuk a vy si ju môžete vychutnať.

    Materiál bez obsahu BPA

    Materiál bez obsahu BPA.

    Umiestnite ho kdekoľvek

    Je dostatočne kompaktný, takže ho môžete umiestniť podľa potreby. Jednoducho ho nastavte, nech ste kdekoľvek.

    Redukuje odpad v podobe jednorazových plastov

    Jedna bombička CO2 vyrobí až 60 litrov lahodnej perlivej vody a nahradí 120 jednorazových plastových fliaš.*

    Módny dizajn so štýlovou farbou

    Módny dizajn so štýlovými farbami vnesie do vášho života dobrú náladu.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné technické údaje

      Rozmery produktu (D x Š x V)
      239.5*124.5*423.5  mm
      Ovládanie
      Mechanické tlačidlo
      Elektrická energia
      Nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu
      Materiály plášťa
      Plast

    • Technické parametre fľaše

      Pripojenie fľaše
      Závit
      Materiál fľaše
      Plast
      Kapacita fľaše
      1 l

    • Technické parametre bombičky

      Obsah
      Potravinársky CO2

    • Obsah balenia

      Výrobník sódy
      1
      Fľaša (fľaše) na sýtenie oxidom uhličitým
      1
      Bombička CO2
      1

    • V porovnaní so sýtenými nápojmi v 500 ml fľaši.

