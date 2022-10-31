ADD4901WH/10
Osviežte si život!
Kedykoľvek si doprajte radosť z osviežujúcej perlivej vody vďaka výrobníku sódy Philips GoZero. Na výrobu vám stačia 3 jednoduché kroky – naplniť, otočiť a stlačiť! Moderný dizajn s trendovými farbami vnáša pozitívne vibrácie do každého aspektu vášho života.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Prispôsobte si úrovne nasýtenia na základe vašich osobných preferencií. Jednoducho zopakujte proces sýtenia, aby bublinky pošteklili váš jazyk ešte viac!
Zdravšia a sviežejšia možnosť, pri ktorej nahradíte cukrové sýtené nápoje v plechovkách doma pripravenou perlivou vodou.
3 jednoduché kroky na prípravu čerstvej perlivej vody doma: naplniť, otočiť a stlačiť!
Výrobník sódy nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu. Čerstvú perlivú vodu tak môžete získať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí stlačiť tlačidlo a vychutnávať.
Počas prevádzky prístroja bezpečnostný poistný ventil automaticky uvoľní tlak vo fľaši. Keď je perlivá voda pripravená, upozorní vás na to aj bzučiaci zvuk a vy si ju môžete vychutnať.
Materiál bez obsahu BPA.
Je dostatočne kompaktný, takže ho môžete umiestniť podľa potreby. Jednoducho ho nastavte, nech ste kdekoľvek.
Jedna bombička CO2 vyrobí až 60 litrov lahodnej perlivej vody a nahradí 120 jednorazových plastových fliaš.*
Módny dizajn so štýlovými farbami vnesie do vášho života dobrú náladu.
Všeobecné technické údaje
Technické parametre fľaše
Technické parametre bombičky
Obsah balenia
