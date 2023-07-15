40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    Voda s čistou chuťou

    Vysoký výkon sa spája s najpríjemnejším výsledkom. Lepšia ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa. Teraz si môžete v priebehu niekoľkých sekúnd vychutnávať vlažnú alebo horúcu čistú vodu s príjemnou chuťou. Viaceré nastavenia objemu dotykom tlačidla.

    Stanica na vodu

    Voda s čistou chuťou

    Vlažná až horúca voda

    • Na kuchynskú linku
    • Filter Micro X-Clean Softening+
    • Teplota okolia a horúca

    Vyťažte zo svojej vody maximum

    Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé a studené nápoje. Filter Philips Micro X-Clean Softening+ redukuje chlór, ťažké kovy a nové znečisťujúce látky, ako sú mikroplasty a PFOA.* Taktiež ponúka až o 50 % lepšiu ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa.

    Čerstvá horúca voda na požiadanie do niekoľkých sekúnd

    Čerstvá horúca voda s teplotou podľa vášho želania sa uvoľní behom niekoľkých sekúnd. Zo svojich nápojov tak vyťažíte maximálnu arómu.

    3 nastavenia teploty pre rôzne potreby

    Dodávame vodu s čistou chuťou od vlažnej po horúcu. Čaj, káva, špagety, príprava detskej stravy. Dá sa s ňou robiť milión vecí.

    Často používané nastavenia objemu dotykom tlačidla

    Vždy nájdete vhodný objem vody na naplnenie vašich šálok, hrnčekov, fliaš alebo dokonca džbánov.

    Indikátor životnosti filtra včas pripomenie výmenu filtra

    Indikátor životnosti filtra vám pripomenie, aby ste filter vymenili včas a zaistili najlepší výkon filtrácie.

    Pripojte a používajte bez potreby inštalácie

    Dávkovač začne pracovať, akonáhle spotrebič pripojíte do siete a zapnete ho. Inštalácia nie je potrebná.

    Bezpečnostný zámok, aby nedošlo k obareniu

    Pri dávkovaní horúcej vody sa automaticky aktivuje bezpečnostný zámok na zaistenie bezpečnosti.

    Bez obsahu BPA

    Všetky časti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s vodou, sú vyrobené z materiálov bez BPA.

    Technické špecifikácie

    • Filtrovací výkon

      Zníženie obsahu chlóru
      Áno
      Odstraňovanie pesticídov
      Áno
      Zníženie tvrdosti vody
      Áno
      Redukcia PFOA
      Áno
      Redukcia ťažkých kovov
      Áno
      Znižuje množstvo mikroplastov
      Áno
      Filter Micro X-Clean Softening+
      100 l/1 mesiac

    • Všeobecné špecifikácie

      Rozmery produktu (D x Š x V)
      294*150*295  mm
      Použiteľná vstupná voda
      Obecná/mestská voda z vodovodu
      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      UV sterilizácia
      Nie
      Displej
      LED
      Systém ohrevu
      Okamžitý ohrev
    • *Testované skúšobnou agentúrou 3. strany v laboratórnych podmienkach. Znečisťujúce látky alebo iné látky redukované týmto vodným filtrom sa nevyhnutne nemusia nachádzať vo vode všetkých konzumentov.

