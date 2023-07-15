Vysoký výkon sa spája s najpríjemnejším výsledkom. Lepšia ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa. Teraz si môžete v priebehu niekoľkých sekúnd vychutnávať vlažnú alebo horúcu čistú vodu s príjemnou chuťou. Viaceré nastavenia objemu dotykom tlačidla.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé a studené nápoje. Filter Philips Micro X-Clean Softening+ redukuje chlór, ťažké kovy a nové znečisťujúce látky, ako sú mikroplasty a PFOA.* Taktiež ponúka až o 50 % lepšiu ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa.
Čerstvá horúca voda na požiadanie do niekoľkých sekúnd
Čerstvá horúca voda s teplotou podľa vášho želania sa uvoľní behom niekoľkých sekúnd. Zo svojich nápojov tak vyťažíte maximálnu arómu.
3 nastavenia teploty pre rôzne potreby
Dodávame vodu s čistou chuťou od vlažnej po horúcu. Čaj, káva, špagety, príprava detskej stravy. Dá sa s ňou robiť milión vecí.
Často používané nastavenia objemu dotykom tlačidla
Vždy nájdete vhodný objem vody na naplnenie vašich šálok, hrnčekov, fliaš alebo dokonca džbánov.
