    Zásobník na vodu s okamžitým ohrevom

    ADD5910M/10

    Voda s čistou chuťou

    Vysoký výkon sa spája s najpríjemnejším výsledkom. Teraz si môžete vychutnávať vodu s čistou chuťou, od teploty okolia po horúcu v rámci pár sekúnd. Viaceré nastavenia objemu dotykom tlačidla: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepretržite.

    Zásobník na vodu s okamžitým ohrevom

    Voda s čistou chuťou

    Teplota okolia a horúca

    • Okamžitý ohrev
    • Filtrácia Micro X-Clean
    • 6 predvolených teplôt

    Čerstvá horúca voda na požiadanie do niekoľkých sekúnd

    Inovatívna technológia okamžitého ohrevu dodáva horúcu vodu s teplotou podľa vášho želania behom niekoľkých sekúnd, čím zo svojich nápojov vyťažíte maximálnu arómu.

    6 nastavení teploty pre rôzne potreby

    Dodávame vodu s čistou chuťou od vlažnej po horúcu. Blanšírovanie, varenie, sterilizácia, príprava jedál. Čaj, káva, špagety, detská fľaša. Dá sa s ňou robiť milión vecí.

    5 nastavení objemu vody vyberiete dotykom obrazovky

    150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepretržitý tok. Vždy nájdete vhodný objem vody na naplnenie vašich obľúbených šálok ba dokonca džbánov či hrncov.

    Vyťažte zo svojej vody maximum

    Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé nápoje. Filter Philips Micro X-Clean znižuje obsah chlóru, vodného kameňa, ťažkých kovov a nových znečisťujúcich látok, ako sú mikroplasty a PFOA.*

    Kompaktná veľkosť s veľkým 2,2 l zásobníkom na vodu

    Kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do domácnosti aj kancelárie. Menej dopĺňania a jednoduché dodržiavanie pitného režimu vďaka veľkému 2,2 l zásobníku na vodu. Odnímateľná konštrukcia zásobníku na vodu zaisťuje jednoduché plnenie a čistenie.

    Pripojte a používajte bez potreby inštalácie

    Dávkovač začne pracovať, akonáhle spotrebič pripojíte do siete a zapnete ho. Inštalácia nie je potrebná.

    Indikátor životnosti filtra včas pripomenie výmenu filtra

    Indikátor životnosti filtra vám pripomenie, aby ste filter vymenili včas a zaistili najlepší výkon filtrácie.

    Ušetrí sa viac ako 2 400 jednorazových plastových fliaš ročne**

    Balená voda má značný dopad na životné prostredie, nehovoriac o jej cene. Teraz ju už nikdy nebudete potrebovať. Vodná stanica je vždy k dispozícii a na požiadanie pripraví vodu s čistou chuťou.

    Už žiadny opätovný ohrev alebo udržiavanie teploty; menšia spotreba energie

    Voda sa ohreje presne v tom okamihu, keď ju potrebujete, a presne v tom objeme, ktorý si zvolíte. Žiadny opätovný ohrev alebo udržiavanie teploty. Ušetrí 70 % energie na ohrev v porovnaní s termohrncom ***

    Technické špecifikácie

    • Špecifikácie filtra

      Filtračná kapacita
      100 l
      Náhradná náplň filtra
      Produktový rad filtra Micro X-Clean

    • Akosť vstupnej vody

      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      Kvalita vstupnej vody
      Obecná/mestská voda z vodovodu

    • Všeobecné špecifikácie

      Rozmer výrobku
      150*262*300  mm
      Kapacita nádoby na vodu
      2,2 l

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    • *Znečisťujúce látky alebo iné látky redukované týmto vodným filtrom sa nevyhnutne nemusia nachádzať vo vode všetkých konzumentov.
    • **V porovnaní s 500 ml balenou vodou. Každý filter vydrží 1 mesiac/100 litrov.
    • ***Predpokladaná spotreba vody sú 2 l horúcej vody denne. Iba ohrev. Energia na chladenie sa neberie do úvahy.

