ADD5910M/10
Voda s čistou chuťou
Vysoký výkon sa spája s najpríjemnejším výsledkom. Teraz si môžete vychutnávať vodu s čistou chuťou, od teploty okolia po horúcu v rámci pár sekúnd. Viaceré nastavenia objemu dotykom tlačidla: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepretržite.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Inovatívna technológia okamžitého ohrevu dodáva horúcu vodu s teplotou podľa vášho želania behom niekoľkých sekúnd, čím zo svojich nápojov vyťažíte maximálnu arómu.
Dodávame vodu s čistou chuťou od vlažnej po horúcu. Blanšírovanie, varenie, sterilizácia, príprava jedál. Čaj, káva, špagety, detská fľaša. Dá sa s ňou robiť milión vecí.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepretržitý tok. Vždy nájdete vhodný objem vody na naplnenie vašich obľúbených šálok ba dokonca džbánov či hrncov.
Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé nápoje. Filter Philips Micro X-Clean znižuje obsah chlóru, vodného kameňa, ťažkých kovov a nových znečisťujúcich látok, ako sú mikroplasty a PFOA.*
Kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do domácnosti aj kancelárie. Menej dopĺňania a jednoduché dodržiavanie pitného režimu vďaka veľkému 2,2 l zásobníku na vodu. Odnímateľná konštrukcia zásobníku na vodu zaisťuje jednoduché plnenie a čistenie.
Dávkovač začne pracovať, akonáhle spotrebič pripojíte do siete a zapnete ho. Inštalácia nie je potrebná.
Indikátor životnosti filtra vám pripomenie, aby ste filter vymenili včas a zaistili najlepší výkon filtrácie.
Balená voda má značný dopad na životné prostredie, nehovoriac o jej cene. Teraz ju už nikdy nebudete potrebovať. Vodná stanica je vždy k dispozícii a na požiadanie pripraví vodu s čistou chuťou.
Voda sa ohreje presne v tom okamihu, keď ju potrebujete, a presne v tom objeme, ktorý si zvolíte. Žiadny opätovný ohrev alebo udržiavanie teploty. Ušetrí 70 % energie na ohrev v porovnaní s termohrncom ***
Špecifikácie filtra
Akosť vstupnej vody
Všeobecné špecifikácie
