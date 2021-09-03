40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    AquaShield Čistička vody pod umývadlom

    AUT7006/10

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite

    Vďaka špičkovej technológii filtrácie reverznou osmózou ponúka tento 5-stupňový filtračný systém hlbokú filtráciu častíc s veľkosťou len 0,0001 mikróna. Membrána 800 GPD RO umožňuje okamžitú filtráciu s prietokom 2,1 l/min. Inteligentný kohútik vás upozorní na potrebu výmeny filtra.

    AquaShield Čistička vody pod umývadlom

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite

    Dizajn 800 GPD bez nádrže.

    • 5-stupňová filtrácia reverznou osmózou
    • Dizajn 800 GPD bez nádrže
    • Inteligentný kohútik
    Pokročilá viacstupňová filtrácia pre vynikajúci výkon

    Pokročilá viacstupňová filtrácia pre vynikajúci výkon

    5-stupňový filtračný systém odfiltruje rôzne druhy znečistenia, čím zaručuje vynikajúci a dlhotrvajúci výkon. Filter 4 v 1 znižuje množstvo veľkých častíc a absorbuje chlór, pesticídy a iné chemikálie. Následne filter RO odstraňuje všetky pevné látky rozpustené vo vode. Na záver voda opäť prechádza cez uhlíkovú filtračnú vrstvu filtra 4 v 1, vďaka čomu má ešte lepšiu chuť. Systém dokáže odstrániť až 99,999 % baktérií, 99,999 % vírusov, 99,99 % olova, 99 % pesticídov a 99 % chemických látok.*

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou až do 0,0001 mikróna

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou až do 0,0001 mikróna

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou účinne odstraňuje znečisťujúce látky až do veľkosti 0,0001 mikróna, čo vám prináša absolútnu istotu o kvalite vody, ktorú pijete.

    Mimoriadne rýchly prietok 2,1 l/min s 800 GPD s reverznou osmózou

    Mimoriadne rýchly prietok 2,1 l/min s 800 GPD s reverznou osmózou

    Membrána s reverznou osmózou 800 GPD (galónov za deň) umožňuje mimoriadne rýchly prietok 2,1 l/min, vďaka čomu si môžete vychutnať vodu s čistou chuťou za pár sekúnd.

    Každá kvapka je čerstvo prefiltrovaná a šetrí priestor

    Každá kvapka je čerstvo prefiltrovaná a šetrí priestor

    Dizajn bez nádrže zaisťuje, že každá kvapka vody je čerstvo prefiltrovaná na požiadanie, čím sa znižuje riziko sekundárneho znečistenia. Kompaktná veľkosť uvoľňuje miesto v úložnom priestore pod umývadlom.

    Na prvý pohľad viete, kedy je potrebné filter vymeniť

    Na prvý pohľad viete, kedy je potrebné filter vymeniť

    Inteligentný kohútik automaticky pripomenie výmenu filtra na základe výpočtu skutočnej spotreby vody. Na prvý pohľad zistíte, kedy ho treba vymeniť, bez toho, aby ste sa museli zohýbať a kontrolovať systém pod drezom. Včasná výmena filtra pomáha zabezpečiť konzistentný výkon filtrácie.

    Pomer odtokovej vody 2 : 1

    Pomer odtokovej vody 2 : 1

    Vďaka výnimočnému pomeru vody filtrovanej RO a odpadovej vody (až 2 : 1) náš systém šetrí vodu až o 500 % v porovnaní s tradičným systémom RO.** Táto vysoká účinnosť filtrácie prispieva k nižším účtom za vodu a menšiemu úniku vody do odtoku.

    Filtre s dlhou životnosťou pre úsporu nákladov

    Filtre s dlhou životnosťou pre úsporu nákladov

    Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu Filter RO: kapacita filtrácie až 18 250 l a životnosť až 60 mesiacov Filter PC: kapacita filtrácie až 15 330 l a životnosť až 24 mesiacov

    Úspora tisícok jednorazových plastových fliaš

    Úspora tisícok jednorazových plastových fliaš

    Už nie je potrebné kupovať balenú vodu na pitie alebo varenie. Získajte vodu s čistou chuťou najvyššej kvality priamo u vás doma. Míňajte menej a ušetrite každý rok tisíce jednorázových plastových fliaš.

    Detektor únikov pre väčšiu bezpečnosť

    Detektor únikov pre väčšiu bezpečnosť

    Detektor monitoruje úniky vody a v málo pravdepodobnom prípade úniku naň automaticky upozorní a preruší prívod vody.

    Optimálny výkon s automatickým preplachovaním membrány

    Optimálny výkon s automatickým preplachovaním membrány

    Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachovania sa filtračný výkon membrány s reverznou osmózou udržiava bez námahy.

    Technické špecifikácie

    • Filtrovací výkon

      Presnosť filtra
      • 0,0001 mikróna
      • RO: 0,0001 mikróna
      Zníženie obsahu chlóru
      až do 99 %
      Redukcia baktérií
      až do 99,999 %
      Redukcia zakalenia
      Áno
      Zníženie tvrdosti vody
      • Áno
      • až do 99 %
      Redukcia pesticídov
      až do 99 %
      Redukcia VOC
      • až do 99 %
      • až do 99,999 %
      Redukcia vírusov
      až do 99,999 %
      Redukcia ťažkých kovov
      až do 99 %
      Redukcia chemických látok
      až do 99 %
      Redukcia sedimentu
      Áno

    • Špecifikácie filtra

      Filtračná kapacita
      • PC 4 v 1: 15 330 l
      • RO: 18 250 l
      Materiál filtra
      • Inovatívny filter 4 v 1
      • Membrána 800GPD RO
      Životnosť filtra
      • PC 4 v 1: 12 – 24 mesiacov
      • Filter RO: 48 – 60 mesiacov

    • Všeobecné špecifikácie

      Rozmer výrobku
      448*135*393 mm  mm
      Kapacita nádoby na vodu
      N
      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      Prietok (l/min)
      2,1 l/min
      Použiteľný pracovný tlak
      0,1 ~ 0,4 Mpa
      Pomer odtokovej vody
      2 : 1
      Dvojité vývody vody
      N
      Príkon
      110 W

    • Bezpečnostné konfigurácie

      Pripomenutie výmeny filtra
      Áno
      Detektor únikov
      N
      Automatické preplachovanie
      Áno

    • Independently tested under laboratory conditions.
    • *Testované v internom laboratóriu.
    • ** Za predpokladu 10 l/deň. Skutočná životnosť filtra závisí od denného používania a kvality miestnej vody z vodovodu.

