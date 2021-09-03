AUT7006/10
Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite
Vďaka špičkovej technológii filtrácie reverznou osmózou ponúka tento 5-stupňový filtračný systém hlbokú filtráciu častíc s veľkosťou len 0,0001 mikróna. Membrána 800 GPD RO umožňuje okamžitú filtráciu s prietokom 2,1 l/min. Inteligentný kohútik vás upozorní na potrebu výmeny filtra.Zobraziť všetky výhody
5-stupňový filtračný systém odfiltruje rôzne druhy znečistenia, čím zaručuje vynikajúci a dlhotrvajúci výkon. Filter 4 v 1 znižuje množstvo veľkých častíc a absorbuje chlór, pesticídy a iné chemikálie. Následne filter RO odstraňuje všetky pevné látky rozpustené vo vode. Na záver voda opäť prechádza cez uhlíkovú filtračnú vrstvu filtra 4 v 1, vďaka čomu má ešte lepšiu chuť. Systém dokáže odstrániť až 99,999 % baktérií, 99,999 % vírusov, 99,99 % olova, 99 % pesticídov a 99 % chemických látok.*
Hlboká filtrácia reverznou osmózou účinne odstraňuje znečisťujúce látky až do veľkosti 0,0001 mikróna, čo vám prináša absolútnu istotu o kvalite vody, ktorú pijete.
Membrána s reverznou osmózou 800 GPD (galónov za deň) umožňuje mimoriadne rýchly prietok 2,1 l/min, vďaka čomu si môžete vychutnať vodu s čistou chuťou za pár sekúnd.
Dizajn bez nádrže zaisťuje, že každá kvapka vody je čerstvo prefiltrovaná na požiadanie, čím sa znižuje riziko sekundárneho znečistenia. Kompaktná veľkosť uvoľňuje miesto v úložnom priestore pod umývadlom.
Inteligentný kohútik automaticky pripomenie výmenu filtra na základe výpočtu skutočnej spotreby vody. Na prvý pohľad zistíte, kedy ho treba vymeniť, bez toho, aby ste sa museli zohýbať a kontrolovať systém pod drezom. Včasná výmena filtra pomáha zabezpečiť konzistentný výkon filtrácie.
Vďaka výnimočnému pomeru vody filtrovanej RO a odpadovej vody (až 2 : 1) náš systém šetrí vodu až o 500 % v porovnaní s tradičným systémom RO.** Táto vysoká účinnosť filtrácie prispieva k nižším účtom za vodu a menšiemu úniku vody do odtoku.
Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu Filter RO: kapacita filtrácie až 18 250 l a životnosť až 60 mesiacov Filter PC: kapacita filtrácie až 15 330 l a životnosť až 24 mesiacov
Už nie je potrebné kupovať balenú vodu na pitie alebo varenie. Získajte vodu s čistou chuťou najvyššej kvality priamo u vás doma. Míňajte menej a ušetrite každý rok tisíce jednorázových plastových fliaš.
Detektor monitoruje úniky vody a v málo pravdepodobnom prípade úniku naň automaticky upozorní a preruší prívod vody.
Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachovania sa filtračný výkon membrány s reverznou osmózou udržiava bez námahy.
Filtrovací výkon
Špecifikácie filtra
Všeobecné špecifikácie
Bezpečnostné konfigurácie
