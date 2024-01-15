40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    Philips Instant Filtration Napájaný džbán (efektívny objem 3 l)

    AWP2980WHS3/10

    Celkové hodnotenie / 5
    Okamžitá filtrácia – zostavíte kdekoľvek

    Inovatívny okamžitý filter využívajúci vysoko porézne aktívne uhlie mení vodu z vodovodu na svieži a priezračný nápoj. Ideálny do dverí chladničky alebo na jedálenský stôl

    Philips Instant Filtration Napájaný džbán (efektívny objem 3 l)

    Okamžitá filtrácia – zostavíte kdekoľvek

    Vhodný pre väčšinu dverí chladničky. Vychutnajte si chladenú a filtrovanú vodu

    • Veľký efektívny objem 3,0 l
    • Znižuje obsah chlóru, olova, škodlivých látok
    • Pripomienka filtra podľa používania

    Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

    Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.

    3-litrová veľkoobjemová nádoba na vodu

    Menej časté dopĺňanie – až 3 l vody na jedno doplnenie, čo je 2-krát viac ako za použitia filtračnej nádoby*

    Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou

    Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou.

    Zmení vodu z vodovodu na priezračnú vodu s čistou chuťou

    Vďaka inovatívnym aktívnym uhlíkovým vláknam, ktorých vysokoporózna štruktúra zaručuje väčšiu absorpciu, má filter Micro X-Clean Instant až 4-násobne rýchlejší prietok než filtračné nádoby* pri zachovaní rovnakého filtrovacieho výkonu.

    Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov

    Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov tým, že bráni usadzovaniu vodného kameňa.

    Okamžitá filtrácia jediným dotykom

    Čerstvá voda, ktorú si vychutnáte okamžite jediným stlačením tlačidla.

    Nabíjateľný pomocou kábla USB typu C

    Nabíjateľný pomocou kábla USB typu C. Po každom úplnom nabití batéria vydrží až 1 mesiac.

    Indikátor životnosti filtra na základe používania

    Duálny signalizačný systém výmeny filtra založený na skutočnom objeme filtrácie a dobe používania.

    Technické špecifikácie

    • Filtrovací výkon

      Znižuje množstvo mikroplastov
      Áno

    • Platné podmienky

      Nominálne napätie
      5 V
      Menovitý výkon
      6W

    • Akosť vstupnej vody

      Vstupný tlak vody
      (atmosférický) 0 – 1 bar  bary(ov)
      Vstupná teplota vody
      2 – 38 ℃  °C
      Kvalita vstupnej vody
      Obecná/mestská voda z vodovodu

    • Všeobecné špecifikácie

      Životnosť filtra
      1 mesiac
      Náhradná náplň filtra
      AWP225
      Prietok vody
      1 l/min*
      Farba
      Svetlo biela
      Rozmery produktu (D x Š x V)
      233*152*263  mm
      Množstvo filtrov
      3-balenie
      Kapacita nádoby na vodu
      3 l
      Kapacita batérií
      1800mAh
      Batéria
      Nabíjateľná lítiová batéria

    • Krajina pôvodu

      Kazeta filtra
      Zodpovedne vyrobené v Číne
      Instantný vodný filter
      Zodpovedne vyrobené v Číne

    • * V porovnaní s filtračnou nádobou Philips AWP2900

