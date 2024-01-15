Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Philips Instant Filtration Napájaný džbán (efektívny objem 3 l)
Vhodný pre väčšinu dverí chladničky. Vychutnajte si chladenú a filtrovanú vodu
Veľký efektívny objem 3,0 l
Znižuje obsah chlóru, olova, škodlivých látok
Pripomienka filtra podľa používania
Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.
3-litrová veľkoobjemová nádoba na vodu
Menej časté dopĺňanie – až 3 l vody na jedno doplnenie, čo je 2-krát viac ako za použitia filtračnej nádoby*
Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou.
Zmení vodu z vodovodu na priezračnú vodu s čistou chuťou
Vďaka inovatívnym aktívnym uhlíkovým vláknam, ktorých vysokoporózna štruktúra zaručuje väčšiu absorpciu, má filter Micro X-Clean Instant až 4-násobne rýchlejší prietok než filtračné nádoby* pri zachovaní rovnakého filtrovacieho výkonu.
Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov tým, že bráni usadzovaniu vodného kameňa.
Okamžitá filtrácia jediným dotykom
Čerstvá voda, ktorú si vychutnáte okamžite jediným stlačením tlačidla.
Nabíjateľný pomocou kábla USB typu C
Nabíjateľný pomocou kábla USB typu C. Po každom úplnom nabití batéria vydrží až 1 mesiac.
Indikátor životnosti filtra na základe používania
Duálny signalizačný systém výmeny filtra založený na skutočnom objeme filtrácie a dobe používania.
