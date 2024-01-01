40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    Philips Na kohútik

    AWP3705P1/10

    Priezračná voda s čistou chuťou

    Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

    Philips Na kohútik

    Priezračná voda s čistou chuťou

    priamo z vodovodného kohútika

    • X-Guard
    • Obrazovka digitálneho displeja

    Indikátor informuje o životnosti filtra

    Digitálny displej životnosti filtra pripomenie včasnú výmenu filtra

    Jednoducho prepínajte medzi jednotlivými režimami

    Režim filtrovaného prúdu vody je určený na pitie a varenie, zatiaľ čo režim nefiltrovaného prúdu vody a nefiltrovanej spŕšky sú vhodné na umývanie riadu a iné čistiace účely.

    Dizajn Quick twist na jednoduchú výmenu filtra

    Bez námahy vymeňte starý filter za nový jednoduchým otočením.

    Inštalácia jediným zacvaknutím – nepotrebujete inštalatéra

    Po namontovaní správneho adaptéra jednoducho pripojte filter k vodovodnému kohútiku, uvoľnite a je to!

    Účinne znižuje obsah chlóru a látok zhoršujúcich chuť

    Tento filter X-Guard s vysoko kvalitným, prírodným aktívnym uhlím znižuje obsah chlóru a látok zhoršujúcich chuť až o 99 %, vďaka čomu si môžete vychutnať priezračnú vodu s čistou chuťou.

    Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

    Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.

    Technické špecifikácie

    • Špecifikácie filtra

      Filtračná kapacita
      1000 l
      Náhradná náplň filtra
      • AWP305
      • AWP315

    • Akosť vstupnej vody

      Vstupná teplota vody
      5 – 38 ℃  °C
      Kvalita vstupnej vody
      Voda z verejného vodovodu
      Vstupný tlak vody
      0,15 – 0,35 MPa  bary(ov)

    • Všeobecné špecifikácie

      Prietok vody
      2 l/min

