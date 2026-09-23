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BT55A/00
Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
Žite svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Moderné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.
Bluetooth®
Nabíjateľná batéria
2 W
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.
Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.
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