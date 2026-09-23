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BT55W/00
Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
Žite svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Moderné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.
Bluetooth®
Nabíjateľná batéria
2 W
Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.
Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
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