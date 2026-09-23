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CAM102BL/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podeľte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.
Vďaka zásuvke na karty Micro SD videokamery Philips teraz môžete snímať, koľko len chcete. Karty Micro SD s malými rozmermi, no veľkou úložnou kapacitou bezpečne uložia všetky vaše videá a fotografie. Jej maličké rozmery zároveň umožnia pribaliť si na cestu ešte zopár ďalších. Zásuvka na karty na videokamere bez problémov pojme všetky univerzálne karty Micro SD, čím umožní rozšíriť pamäť až na 32 GB a poskytne tak 16 hodín videa vo vysokom rozlíšení HD. Tak do toho, spustite už nahrávanie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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