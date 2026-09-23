Tento produkt už nie je dostupný
DLK5527C/00
Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 4 portami
Všestranný USB-C 3.1 s rozšírením do rozbočovača so 4 portami: vrátane troch portov na nabíjanie USB-A 3.0, USB-C,
USB typu C
USB 3.0
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0
Podporuje mimoriadne rýchly prenos 5 Gb/s cez USB 3.0, spätná kompatibilita s USB 2.0 poskytuje rýchlosť 480 Mb/s.
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