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Tento produkt už nie je dostupný

Rozbočovač USB C

DLK5527C/00

Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 4 portami

Všestranný USB-C 3.1 s rozšírením do rozbočovača so 4 portami: vrátane troch portov na nabíjanie USB-A 3.0, USB-C,

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Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 4 portami

  • USB typu C

  • USB 3.0

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 3.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 2.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0

Spätná kompatibilita s USB 3.0

Podporuje mimoriadne rýchly prenos 5 Gb/s cez USB 3.0, spätná kompatibilita s USB 2.0 poskytuje rýchlosť 480 Mb/s.

Technické špecifikácie

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