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Tento produkt už nie je dostupný

Rozbočovač USB C

DLK5528C/00

Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 5 portami

Všestranný USB-C 3.1 s rozšírením do 5 portov :USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 zásuvky USB-A 3.0 s prenosovou rýchlosťou 5 Gbps. Typ C s max. výstupom 100 W. USB-A s max výstupom 17 W.

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Výstup USB-C 100 W

Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 5 portami

  • USB typu C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Viac portov USB-C a USB-A

Viacero portov USB-C a USB-A vám umožňuje rozšíriť svoj MacBook / MacBook Pro alebo iné zariadenie s pripojením USB-C a pripojiť ľubovoľné zariadenie USB pri súčasnom nabíjaní cez nabíjačku USB-C.

HDMI výstup pre digitálne video s vysokým rozlíšením a digitálny zvuk

HDMI výstup pre digitálne video s vysokým rozlíšením a digitálny zvuk

HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI.

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 3.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.

Technické špecifikácie

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