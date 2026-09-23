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DLK5528C/00
Mini rozbočovač USB-C 3.1 so 5 portami
Všestranný USB-C 3.1 s rozšírením do 5 portov :USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 zásuvky USB-A 3.0 s prenosovou rýchlosťou 5 Gbps. Typ C s max. výstupom 100 W. USB-A s max výstupom 17 W.
USB typu C
USB 3.0
PD3.0
Viacero portov USB-C a USB-A vám umožňuje rozšíriť svoj MacBook / MacBook Pro alebo iné zariadenie s pripojením USB-C a pripojiť ľubovoľné zariadenie USB pri súčasnom nabíjaní cez nabíjačku USB-C.
HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.
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