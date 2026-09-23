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DLP3602U/10
Viacnásobné nabíjanie na cestách
Záložná energia vždy k dispozícii – táto akumulátorová batéria vám poskytne energiu na viac ako jedno úplné nabitie. 2 porty USB umožňujú nabíjať až 2 zariadenia naraz. Mimoriadne rýchle nabitie s hodnotou až 2,1 A.
Univerzálne
Indikátor napájania LED sa zobrazí po stlačení tlačidla a na prvý pohľad vám prezradí stav nabitia akumulátora.
Tento prenosný zdroj napájania vám poskytne energiu, ktorá stačí na viac ako dve nabitia. Zoberte si ho so sebou na cesty a využite záložné napájanie vtedy, keď ho budete potrebovať.