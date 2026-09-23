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Tento produkt už nie je dostupný

Nabíjacia batéria USB

DLP3602U/10

Viacnásobné nabíjanie na cestách

Záložná energia vždy k dispozícii – táto akumulátorová batéria vám poskytne energiu na viac ako jedno úplné nabitie. 2 porty USB umožňujú nabíjať až 2 zariadenia naraz. Mimoriadne rýchle nabitie s hodnotou až 2,1 A.

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vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Viacnásobné nabíjanie na cestách

  • Univerzálne

5 V/2,1 A rýchle nabíjanie

Svetelný indikátor napájania okamžite signalizuje stav

Indikátor napájania LED sa zobrazí po stlačení tlačidla a na prvý pohľad vám prezradí stav nabitia akumulátora.

Nabíjajte svoje zariadenia viacnásobne na cestách

Tento prenosný zdroj napájania vám poskytne energiu, ktorá stačí na viac ako dve nabitia. Zoberte si ho so sebou na cesty a využite záložné napájanie vtedy, keď ho budete potrebovať.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 326.6 kB
  • 21 July 2026

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