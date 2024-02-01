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Všetky rady

  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
  • Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom

Tento produkt už nie je dostupný

SpeedPro MaxTyčový vysávač

FC6823/01

4.7
| (333) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom
Revolučný vysávač SpeedPro Max s 360° LED hubicou vysáva viac nečistôt pri každom ťahu vpred aj vzad – dokonca aj popri stenách a nábytku. Vyčistite viac za kratší čas – na tvrdých podlahách aj kobercoch.
Zobraziť všetky výhody

s 360° LED hubicou

Zážitok z najrýchlejšieho vysávania s bezšnúrovým vysávačom

  • 360° sacia hubica

  • 25,2 V, prevádzková doba až 65 minút

  • 2 v 1: vysávač a ručný vysávač

  • Mini Turbo kefa

360° LED hubica zachytáva prach a nečistoty zo všetkých strán

360° LED hubica zachytáva prach a nečistoty zo všetkých strán

360° LED hubica zachytáva viac prachu pri každom ťahu, vďaka čomu zrýchľuje prácu, pričom naplno využijete každý pohyb – dokonca aj smerom vzad a popri stenách.

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com 3 mesiacov od dátumu zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!

PowerCyclone 8 – naša extrémne výkonná bezvrecková technológia

PowerCyclone 8 – naša extrémne výkonná bezvrecková technológia

PowerCyclone 8 – našou s extrémne výkonnou bezvreckovou technológiou je teraz vybavený aj bezšnúrový tyčový vysávač, vďaka čomu mu silnejší sací výkon vydrží dlhšie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

333

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

01/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ľahké používanie

Konečne bezšnúrový vysávač s vysokým výkonom a hlavne cyklónovým oddeľovaním nečistôt od nasávaného vzduchu. Oceňujem tiež veľkú výdrž batérie, stačí na povysávanie celého bytu. Výhodné sú aj všetky 3 hubice a kefka na záclony (steny) dodávané s vysávačom a možnosť používať vysávač aj bez predlžovacej tyče.

Výhody

bezšnúrový, bezvreckový, skutočne cyklónový

Nevýhody

o žiadnej neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

07/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyzdvihujem jednoduche cistenie

Som zatial najviac spokojna s domacim vysavacom a to mam uz asi 7. Cistenie, vykon, prislusenstvo a dizajn -vsetko top.

Výhody

Vypracovanie

Nevýhody

Mozno vysoka cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

03/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Je to uplny game changer do domacnosti! :)

Je to uplny game changer do domacnosti, najvyhodnejsia kupa do bytu, aku som za dlhu dobu urobila.

Výhody

Je lahky, lahky na manipulaciu, je s nim rychlo upratany cely byt, vdaka osvetleniu vsetku spinu a je jednoducha udrzba.

Nevýhody

Zatial som neobjavila. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. jan. 2018.