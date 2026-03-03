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výstupný filter
Tento produkt už nie je dostupný
FC8044/02
1 umývateľný filter HEPA 12
99,5 % filtrácia
Vyčistenie každých 6 mesiacov
Z vyfukovaného vzduchu odstráni minimálne 99,5 % všetkých čiastočiek prachu až do veľkosti viac ako 0,0003 mm.
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