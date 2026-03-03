VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
  • Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti

Tento produkt už nie je dostupný

výstupný filter

FC8044/02

Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti
Tento umývateľný filter HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie by sa mal filter HEPA čistiť každých 6 mesiacov a vymieňať po 2 rokoch.
Zobraziť všetky výhody

Umývateľný filter HEPA 12 s 99,5% filtráciou

Pre čistý a zdravý vzduch vo vašej domácnosti

  • 1 umývateľný filter HEPA 12

  • 99,5 % filtrácia

  • Vyčistenie každých 6 mesiacov

Originálny výfukový filter Philips

Originálny výfukový filter Philips

Filter EPA 12 poskytuje optimálnu filtráciu

Filter EPA 12 poskytuje optimálnu filtráciu

Z vyfukovaného vzduchu odstráni minimálne 99,5 % všetkých čiastočiek prachu až do veľkosti viac ako 0,0003 mm.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky