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Všetky rady

  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
  • Vysoký výkon na všetkých typoch podláh

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 2000Vreckový vysávač

FC8245/09

4.7
| (100) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Vysoký výkon na všetkých typoch podláh
Vysávač Philips PowerGo poskytuje špičkový čistiaci výkon s energeticky úsporným motorom. Vďaka antialergickému filtru, ktorý zachytáva 99,9 % škodlivých čiastočiek, bude aj vzduch vášho domova čistý a zdravý.
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Antialergický filter zachytáva jemný prach a alergény

Vysoký výkon na všetkých typoch podláh

  • 900 W

  • Zachytáva 99,9 % prachu*

  • Kompaktný a ľahký

  • Náhradná súprava

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

Vysokoefektívny 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výborné výsledky čistenia.

Zachytáva 99,9 % prachu* a poskytuje dokonalé výsledky čistenia

Zachytáva 99,9 % prachu* a poskytuje dokonalé výsledky čistenia

Vysokovýkonná hubica a vysoký sací výkon zaručujú, že vysajete 99,9 % jemného prachu*.

Kompaktný a ľahký dizajn na jednoduchšie prenášanie

Kompaktný a ľahký dizajn na jednoduchšie prenášanie

Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

100

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Na doporučeni dcery jsem si koupila Váš vysavač

Jsem moc spokojená je malý a šikovný a ráda s ním vysávám

Výhody

je malý a šikovný

Nevýhody

nemá

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Běží přesně jak má

Pro domácnost single naprosto dostačující, kvalitní výrobek

Výhody

Jednoduchost, funkčnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8243/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8243/09 Sáčkový vysavač

18/03/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoký sací výkon

Vysoký sací výkon Nízká hmotnost a lehký pojezd Perfektně sbírá i vlasy, chlupy zvířat Dostatečně dlouhá hadice

Výhody

Vysoký sací výkon a a lehký pojezd

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).