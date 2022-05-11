Tento produkt už nie je dostupný
900 W
Zachytáva 99,9 % prachu*
Kompaktný a ľahký
Náhradná súprava
Vysokoefektívny 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výborné výsledky čistenia.
Vysokovýkonná hubica a vysoký sací výkon zaručujú, že vysajete 99,9 % jemného prachu*.
Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.
4.7
z 5
100
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
louka
11/05/2022
Česká republika
Na doporučeni dcery jsem si koupila Váš vysavač
Jsem moc spokojená je malý a šikovný a ráda s ním vysávám
Výhody
je malý a šikovný
Nevýhody
nemá
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač
Torro212
04/05/2021
Česká republika
Běží přesně jak má
Pro domácnost single naprosto dostačující, kvalitní výrobek
Výhody
Jednoduchost, funkčnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8243/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8243/09 Sáčkový vysavač
nina49
18/03/2021
Česká republika
Vysoký sací výkon
Vysoký sací výkon Nízká hmotnost a lehký pojezd Perfektně sbírá i vlasy, chlupy zvířat Dostatečně dlouhá hadice
Výhody
Vysoký sací výkon a a lehký pojezd
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series FC8240/09 Sáčkový vysavač
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).