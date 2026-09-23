Tento produkt už nie je dostupný
FC8291/02
Vo vnútri výkonný a navonok kompaktný
Nový vysávač CompactGo značky Philips vám uľahčí upratovanie. Je výkonný, ľahký, dobre sa s ním manévruje a jednoducho sa skladuje. Jednoduchá cesta za lepšími výsledkami pri upratovaní.
1400 W
Vrecko na prach je umývateľné a opakovane použiteľné, takže si nemusíte robiť starosti s kupovaním náhradných.
Vysávač je ľahký a malý, takže ho môžete pri upratovaní jednoducho prenášať a ťahať.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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