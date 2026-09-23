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FC8473/01
O 20 % vyšší sací výkon* pre dokonalejšie vysávanie
Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach
1800 W
PowerCyclone 4
Umývateľný filter HEPA 10
Hubica na parkety
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
1800 W motor generuje maximálny sací výkon 350 W pre skvelé výsledky.
Plisovaný filter EPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Hodnotenie
Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou DIN EN 60312/11/2008, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., január 2013).