Tento produkt už nie je dostupný
1500 W
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Filter HEPA 10 a tesnenie AirSeal zachytia aj ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a čistý, zdravý vzduch.
4.8
z 5
13
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Tevik
04/02/2018
Česká republika
příjemné překvapení
vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
kp41039
05/02/2020
Hrvatska
Top proizvod
Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
GGGGGG
03/01/2018
България
Полижителен
Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба