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  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC8476/92

4.8
| (13) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach.
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Filtračný systém HEPA 10 s tesnením AirSeal pre zdravý vzduch

Filtračný systém HEPA 10 s tesnením AirSeal pre zdravý vzduch

Filter HEPA 10 a tesnenie AirSeal zachytia aj ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a čistý, zdravý vzduch.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

13

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

4
2
1

04/02/2018

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod

Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

03/01/2018

България

България

Полижителен

Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

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