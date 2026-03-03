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FC8593/91
Technológia AirflowMax
Hubica Tri-Active
Antialergický filter
Animal
Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho výkonu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Tento vysávač je certifikovaný Európskym centrom pre výskum alergií ako vhodný aj pre alergikov. Z vyfukovaného vzduchu odstráni až 99,9 % alergénov z mačacej a psej srsti, prachových roztočov či peľu a prispieva tak k vytvoreniu domácnosti vhodnej pre alergikov.
Ocenenia
Hodnotenie
Sací výkon modelu Philips Perfromer Active v porovnaní so sacím výkonom modelu Philips Powerlife FC8322/09 na základe testov v súlade s normou IEC 60312-1:2011