Tento produkt už nie je dostupný
2000 W
Sací výkon 350 W
Filter HEPA 12
Hubica na parkety
Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákna spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiek.
Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.
Výkonný 2000 W motor vysávača Marathon vytvára veľmi vysoký max. sací výkon vo svojej kategórii. Navyše je vďaka účelnému dizajnu aj výnimočne tichý.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
romca
13/11/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.silny saci vykon,,
JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
killerzv
07/07/2019
Україна
Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга
Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу