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  • Profesionálne čistenie
  • Profesionálne čistenie
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  • Profesionálne čistenie

Tento produkt už nie je dostupný

MarathonBezvreckový vysávač

FC9204/01

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Profesionálne čistenie
Vďaka novej unikátnej cyklónovej filtračnej technológii od spoločnosti Philips poskytuje bezvreckový vysávač Marathon trvalý sací výkon. Jeho efektívny dizajn a 2000 W motor umožňujú najvyšší sací výkon vo svojej kategórií a je zároveň najtichším dostupným bezvreckovým vysávačom.
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pomocou vysokého čistiaceho výkonu, ktorý trvá a trvá

Profesionálne čistenie

  • 2000 W

  • Sací výkon 350 W

  • Filter HEPA 12

  • Hubica na parkety

Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákna spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiek.

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.

2000 W motor generujúci max. 350 W sací výkon

2000 W motor generujúci max. 350 W sací výkon

Výkonný 2000 W motor vysávača Marathon vytvára veľmi vysoký max. sací výkon vo svojej kategórii. Navyše je vďaka účelnému dizajnu aj výnimočne tichý.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.silny saci vykon,,

JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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