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Všetky rady

  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro ActiveBezvreckový vysávač

FC9532/09

4.8
| (57) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4
Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive+ vytvorenej na veľmi účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje a nevytvára kúdoly prachu.
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Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie

Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4

  • 1,7 l

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

57

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

1

08/04/2018

Česká republika

Česká republika

Výkonný vysavač

Perfektní vysavač s dobrým sacím výkonem a jednoduchým čištěním bez sáčků

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Bezsáčkový vysavač

02/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Силно препоръчвам този тип прахосмукачки

Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.

Výhody

Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване

Nevýhody

Заема повече място от колкото би ми се искало

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Уред за готвене на пара

Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам

Výhody

Бързо, полезно, вкусно

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky