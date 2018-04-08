Tento produkt už nie je dostupný
1,7 l
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.
4.8
z 5
57
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
ForterCZ
08/04/2018
Česká republika
Výkonný vysavač
Perfektní vysavač s dobrým sacím výkonem a jednoduchým čištěním bez sáčků
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Bezsáčkový vysavač
livreta
02/09/2022
България
Overený kupujúci
Силно препоръчвам този тип прахосмукачки
Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.
Výhody
Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване
Nevýhody
Заема повече място от колкото би ми се искало
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Elsi94
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Уред за готвене на пара
Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам
Výhody
Бързо, полезно, вкусно
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба