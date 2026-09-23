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HD2596/00
Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
Vychutnávajte si chutné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému hriankovaču. Je vybavený 2 veľkými priečinkami na chlieb, priečinkami na chlieb s odlišnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu hriankovania, aby ste vždy dostali hrianky v podobe, ako vám chutia najviac. Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.
2 otvory
Kompaktný
Bielo-béžová
Opakovaný ohrev, ohrievač na žemle
Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.
2 široké otvory na opekanie hrubých alebo tenkých krajcov.
7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti.
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