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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
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  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD2596/00

Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka

Vychutnávajte si chutné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému hriankovaču. Je vybavený 2 veľkými priečinkami na chlieb, priečinkami na chlieb s odlišnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu hriankovania, aby ste vždy dostali hrianky v podobe, ako vám chutia najviac. Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.

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Kompaktný tvar s 2 otvormi vrátane funkcie ohrievania

Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka

  • 2 otvory

  • Kompaktný

  • Bielo-béžová

  • Opakovaný ohrev, ohrievač na žemle

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.

2 široké otvory na opekanie krajcov

2 široké otvory na opekanie krajcov

2 široké otvory na opekanie hrubých alebo tenkých krajcov.

7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti

7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti

7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti.

Technické špecifikácie

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