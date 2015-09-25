Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
Vyberte si druh kávy, na aký máte chuť, a kávovar Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je takisto vybavený ručným peničom, ktorým dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou zamatovou penou.
Uvarí 2 druhy kávy
Penič mlieka Classic
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.
Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
anonymka
25/09/2015
Česká republika
skvela kava
Kavovar mam uz vyse pol roka a neviem si ho vynachvalit. Som rada ze som nezavahala a nakoniec si ho kupila. Odvtedy som uz prilis fajnova mat inu kavu ako cerstvo namletu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automatický kávovar
apple
02/09/2015
Polska
Overený kupujúci
b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze
Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
juil
26/09/2019
Magyarország
minden igényt kielégitő termék
évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző