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  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
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  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Main in-use photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco XsmallSuper automatický espresso kávovar

HD8645/09

4.8

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Vyberte si druh kávy, na aký máte chuť, a kávovar Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je takisto vybavený ručným peničom, ktorým dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou zamatovou penou.

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Jednodotykový super-automatický espresso kávovar

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

  • Uvarí 2 druhy kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/09/2015

Česká republika

Česká republika

skvela kava

Kavovar mam uz vyse pol roka a neviem si ho vynachvalit. Som rada ze som nezavahala a nakoniec si ho kupila. Odvtedy som uz prilis fajnova mat inu kavu ako cerstvo namletu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automatický kávovar

02/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze

Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

minden igényt kielégitő termék

évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

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