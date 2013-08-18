Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
Vyberte si kávu, na akú máte chuť, a Saeco Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je vybavený parnou dýzou, ktorou dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou mliečnou penou.
Uvarí 2 druhy kávy
Penič mlieka Classic
Strieborná
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.
4.3
z 5
31
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Aleš2013
18/08/2013
Česká republika
Produkt má skvělé vlastnosti a výtečnou spolehlivost
Kávovar používáme v rodině několikrát denně k výrobě kávy. Splňuje všechna očekávání. Výtečné spolehlivosti dosahuje také díky údržbě - čistíme jej pravidelně podle návodu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Nikkor1972
10/11/2016
Polska
Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,
Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19