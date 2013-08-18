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  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco XsmallSuper automatický espresso kávovar

HD8745/19

4.3

| (31) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Vyberte si kávu, na akú máte chuť, a Saeco Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je vybavený parnou dýzou, ktorou dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou mliečnou penou.

Zobraziť všetky výhody

espresso priamo z kávových zŕn jediným dotykom

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

  • Uvarí 2 druhy kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Strieborná

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

31

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt má skvělé vlastnosti a výtečnou spolehlivost

Kávovar používáme v rodině několikrát denně k výrobě kávy. Splňuje všechna očekávání. Výtečné spolehlivosti dosahuje také díky údržbě - čistíme jej pravidelně podle návodu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač

16/03/2021

Polska

Polska

solidność

prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

10/11/2016

Polska

Polska

Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,

Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

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