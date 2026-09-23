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HD8750/99
Espresso aj cappuccino z čerstvých kávových zŕn
Espresso kávovar Saeco Intuita, ktorý sa jednoducho používa, prispôsobuje a čistí, vám ponúka možnosť vychutnať si espresso z čerstvo pomletých kávových zŕn stlačením jediného tlačidla a zároveň vám umožní nastaviť jej arómu.
Uvarí 3 druhy kávy
Automatický penič mlieka
Strieborná
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
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