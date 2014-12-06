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Uvarí 7 druhov kávy
Penič mlieka Classic
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
4.3
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
100% funkční kávovar
Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
ziva
17/09/2013
Česká republika
Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.
Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
SDimov
12/06/2021
България
Чудесен продукт
Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.
Výhody
Всичко си прави сама
Nevýhody
Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина