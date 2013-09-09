Tento produkt už nie je dostupný
Cappuccino a káva jedným dotykom
Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Intelia vám ponúka dokonalý zážitok z espressa, jednoduché používanie, prispôsobenie aj čistenie. Pripravte si cappuccino, latte macchiato, espresso alebo horúcu vodu: možné je všetko.
Automatický penič mlieka
Strieborná
Udržiavajte svoj espresso kávovar Saeco v špičkovej forme a čistite automatické Cappuccinatore jednoducho umytím vo vlažnej vode alebo priamo v umývačke riadu.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luboš
09/09/2013
Česká republika
jsem z presovaru nadšený. kvalitní chutná káva plná bohaté pěny
Dlouho jsem vybíral, předchozí presovar jsem měl také od Philipsu a byl jsem s ním spokojeny a z tohoto jsem úplně nadšený,jednoduchost ovládání,spousty možností od hrubosti mletí, síly kávy, nastavení teploty vody, možnost udělání kávy s namleté kávy. skvělý je taky kapučínátor, který díky hadičce saje mléko přímo z krabice a udělá bohatou pěnu na kapučíno a nebo laté
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
jarča
06/09/2013
Česká republika
Skvělý espresovač s jednoduchou obsluhou :-)
bezporuchový provoz, snadná údržba a dál už mě nic nenapadá :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar