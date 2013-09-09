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  • Cappuccino a káva jedným dotykom
  • Cappuccino a káva jedným dotykom
  • Cappuccino a káva jedným dotykom
  • Cappuccino a káva jedným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco InteliaPlnoautomatický kávovar

HD8752/49

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Cappuccino a káva jedným dotykom

Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Intelia vám ponúka dokonalý zážitok z espressa, jednoduché používanie, prispôsobenie aj čistenie. Pripravte si cappuccino, latte macchiato, espresso alebo horúcu vodu: možné je všetko.

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S dokonalým automatickým peničom mlieka od spoločnosti Saeco

Cappuccino a káva jedným dotykom

  • Automatický penič mlieka

  • Strieborná

Cappuccinatore vhodné do umývačky

Cappuccinatore vhodné do umývačky

Udržiavajte svoj espresso kávovar Saeco v špičkovej forme a čistite automatické Cappuccinatore jednoducho umytím vo vlažnej vode alebo priamo v umývačke riadu.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

jsem z presovaru nadšený. kvalitní chutná káva plná bohaté pěny

Dlouho jsem vybíral, předchozí presovar jsem měl také od Philipsu a byl jsem s ním spokojeny a z tohoto jsem úplně nadšený,jednoduchost ovládání,spousty možností od hrubosti mletí, síly kávy, nastavení teploty vody, možnost udělání kávy s namleté kávy. skvělý je taky kapučínátor, který díky hadičce saje mléko přímo z krabice a udělá bohatou pěnu na kapučíno a nebo laté

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

06/09/2013

Česká republika

Česká republika

Skvělý espresovač s jednoduchou obsluhou :-)

bezporuchový provoz, snadná údržba a dál už mě nic nenapadá :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

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