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Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Intelia vám ponúka dokonalý zážitok z espressa, jednoduché používanie a čistenie. Navyše je chránený špičkovou trvácnou nehrdzavejúcou oceľou.
Uvarí 7 druhov kávy
Automatický penič mlieka
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Filter BRITA INTENZA+: jedinečný 4-stupňový vodný filter špeciálne vyvinutý pre kávovary Saeco spoločnosťou BRITA zaistí, že budete variť vždy s čistou vodou. Prášok na nečistoty z mlieka: na čo najlepšie napenenie udržiavajte svoj mliečny okruh čistý. Odstraňovač vodného kameňa: so špeciálnym jemným zložením účinne odstraňuje vodný kameň a nepoškodzuje súčiastky kávovaru.
Teraz je čistenie pohodlnejšie – podnos na odkvapkávanie, penič mlieka alebo karafu na mlieko značky Saeco môžete vložiť do umývačky riadu. Ušetríte tak čas a zaistíte hygienické čistenie.
Kávovar Saeco bol navrhnutý tak, aby pri spustení alebo vypnutí automaticky vyčistil okruh prípravy kávy vodou. Vďaka tomu bude každá jedna pripravená šálka kávy skvelá a čerstvá. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kávovaru. Toto zariadenie vás nielen upozorní na potrebu odstránenia vodného kameňa, ale celý proces spustí automaticky. Keď budete musieť zasiahnuť, zariadenie vás prevedie postupom pomocou jasných hlásení na obrazovke. Odstraňovanie vodného kameňa ešte nikdy nebolo také jednoduché!
4.3
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
japen
08/09/2013
Česká republika
opravdu pohotový a chytrý espresovač
přístroj si řekne o vše co mu schází k provozu.jednoduchost obsluhy i čištění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
kodl
07/09/2013
Česká republika
Bezproblémový stroj, výtečná káva
Jsme velice spokojeni, káva je moc chutná a vůně je nepřekonatelná. Záleží na kávě, ale tento automat si poradí s každou. Od zakoupení jsme si nepotřebovali dát kávu v drahých kafebarech, máme doma stejnou z tohoto přístroje a za to dík pane PHILIPS a SAECO
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
DeBona
26/08/2013
Česká republika
Tento výrobek je perfektní.
Jsem velmi spokojena s výrobkem, káva je vynikající, možnost volby jak silná káva bude. Snadná údržba-čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar