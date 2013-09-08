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Všetky rady

  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom
  • Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco InteliaPlnoautomatický kávovar

HD8752/89

4.3

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom

Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Intelia vám ponúka dokonalý zážitok z espressa, jednoduché používanie a čistenie. Navyše je chránený špičkovou trvácnou nehrdzavejúcou oceľou.

Zobraziť všetky výhody

S dokonalým automatickým peničom mlieka od spoločnosti Saeco

Espresso a krémová mliečna pena jediným dotykom

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Automatický penič mlieka

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Mimoriadne robustný, s príslušenstvom navyše

Mimoriadne robustný, s príslušenstvom navyše

Filter BRITA INTENZA+: jedinečný 4-stupňový vodný filter špeciálne vyvinutý pre kávovary Saeco spoločnosťou BRITA zaistí, že budete variť vždy s čistou vodou. Prášok na nečistoty z mlieka: na čo najlepšie napenenie udržiavajte svoj mliečny okruh čistý. Odstraňovač vodného kameňa: so špeciálnym jemným zložením účinne odstraňuje vodný kameň a nepoškodzuje súčiastky kávovaru.

Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu

Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu

Teraz je čistenie pohodlnejšie – podnos na odkvapkávanie, penič mlieka alebo karafu na mlieko značky Saeco môžete vložiť do umývačky riadu. Ušetríte tak čas a zaistíte hygienické čistenie.

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa

Kávovar Saeco bol navrhnutý tak, aby pri spustení alebo vypnutí automaticky vyčistil okruh prípravy kávy vodou. Vďaka tomu bude každá jedna pripravená šálka kávy skvelá a čerstvá. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kávovaru. Toto zariadenie vás nielen upozorní na potrebu odstránenia vodného kameňa, ale celý proces spustí automaticky. Keď budete musieť zasiahnuť, zariadenie vás prevedie postupom pomocou jasných hlásení na obrazovke. Odstraňovanie vodného kameňa ešte nikdy nebolo také jednoduché!

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.3

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

opravdu pohotový a chytrý espresovač

přístroj si řekne o vše co mu schází k provozu.jednoduchost obsluhy i čištění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

07/09/2013

Česká republika

Česká republika

Bezproblémový stroj, výtečná káva

Jsme velice spokojeni, káva je moc chutná a vůně je nepřekonatelná. Záleží na kávě, ale tento automat si poradí s každou. Od zakoupení jsme si nepotřebovali dát kávu v drahých kafebarech, máme doma stejnou z tohoto přístroje a za to dík pane PHILIPS a SAECO

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek je perfektní.

Jsem velmi spokojena s výrobkem, káva je vynikající, možnost volby jak silná káva bude. Snadná údržba-čištění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

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