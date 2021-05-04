Tento produkt už nie je dostupný
Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
4.2
z 5
18
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
pepa1905
04/05/2021
Česká republika
absolutní spokojenost
dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.
Výhody
kvalita a spolehlivost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Vilém
05/01/2021
Česká republika
Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek
Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý
Výhody
Spolehlivist
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
alf11
13/01/2020
Česká republika
kávovar
Výborný výrobek ...pracuje již 8 let bez problémů...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/19 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/19 Automatický kávovar