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  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom
  • Espresso a cappuccino jedným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco InteliaPlnoautomatický kávovar

HD8753/19

4.2
| (18) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Espresso a cappuccino jedným dotykom
Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Intelia vám ponúka dokonalý zážitok z espressa, jednoduché používanie, prispôsobenie aj čistenie. Pripravte si dokonalé cappuccino alebo espresso stlačením jediného tlačidla.
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S najnovšou technológiou Latte Perfetto od spoločnosti Saeco

Espresso a cappuccino jedným dotykom

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

18

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

absolutní spokojenost

dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.

Výhody

kvalita a spolehlivost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek

Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý

Výhody

Spolehlivist

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

13/01/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Výborný výrobek ...pracuje již 8 let bez problémů...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/19 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia HD8753/19 Automatický kávovar

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  • Tipy a triky