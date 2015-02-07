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  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MinutoSuper automatický espresso kávovar

HD8761/09

2

| (2) Recenzie

Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Minuto poskytuje skutočný zážitok priamo z kávových zŕn v kombinácii s maximálnym pohodlím, špičkovým výkonom a veľkou kapacitou v kompaktných rozmeroch.

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S varnou jednotkou odnímateľnou jedným cvaknutím

Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Čierny

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.0

z 5

2

Recenzie

5
4
2

07/02/2015

Česká republika

Česká republika

Saeco Minuto

Super chutna kava,jednoduchá obsluha,prizniva cena. Naprosta spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač

30/08/2014

Česká republika

Česká republika

Příšerný zvuk kávovaru

Spařovací jednotka vydává dosti silný hluk(jako by se to mělo každou chvíli rozpadnout).S tím jsem se ještě nesetkal a jsem zklamán...

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač

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