Tento produkt už nie je dostupný
HD8761/09
Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Minuto poskytuje skutočný zážitok priamo z kávových zŕn v kombinácii s maximálnym pohodlím, špičkovým výkonom a veľkou kapacitou v kompaktných rozmeroch.
Uvarí 7 druhov kávy
Penič mlieka Classic
Čierny
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
2.0
z 5
2
Recenzie
Looky
07/02/2015
Česká republika
Saeco Minuto
Super chutna kava,jednoduchá obsluha,prizniva cena. Naprosta spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač
camen
30/08/2014
Česká republika
Příšerný zvuk kávovaru
Spařovací jednotka vydává dosti silný hluk(jako by se to mělo každou chvíli rozpadnout).S tím jsem se ještě nesetkal a jsem zklamán...
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8761/09 Automatický espresovač