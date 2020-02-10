Tento produkt už nie je dostupný
6 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Čierna
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.
4.4
z 5
81
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Holoubci
10/02/2020
Česká republika
Výborný espresovač
6 let bezchybně maká, teď jsme pořídili nový - opět saeco
Výhody
jednoduchá obsluha, mnoho nápojů
Nevýhody
hlučnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/19 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/19 Automatický espresovač
olinstod
08/07/2018
Česká republika
Má vynikající vlastnosti
Tento kávovar mi vyhovuje,dělá skvělou kávu a mléčnou pěnu.Moc mi ale mrzí,že v přítmí nejsou osvětlena tlačítka tak že jsou špatně vidět,jinak super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar
Kare
01/01/2015
Česká republika
Velmi dobrá káva
Při používání kvalitních káv je výsledek excelentní. Jde především o to, nastavit si jednotlivé funkce tak, aby následně připravená káva, Latté, Cappuccino odpovídali požadavkům a chutím jednotlivce.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar