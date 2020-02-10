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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MoltioPlnoautomatický kávovar

HD8769/09

4.4
| (81) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
Kávovar Moltio, ktorý si v spotrebiteľských testoch vyslúžil uznanie a rešpekt, uspokojí potreby ľudí so záujmom o robustný, vysokovýkonný kávovar schopný pripraviť kávu špičkovej kvality.
Zobraziť všetky výhody

Uznávaný pomocník, ktorý pripravuje kávu špičkovej kvality

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

  • 6 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Čierna

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania

Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania

Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

81

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

10/02/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný espresovač

6 let bezchybně maká, teď jsme pořídili nový - opět saeco

Výhody

jednoduchá obsluha, mnoho nápojů

Nevýhody

hlučnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/19 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/19 Automatický espresovač

08/07/2018

Česká republika

Česká republika

Má vynikající vlastnosti

Tento kávovar mi vyhovuje,dělá skvělou kávu a mléčnou pěnu.Moc mi ale mrzí,že v přítmí nejsou osvětlena tlačítka tak že jsou špatně vidět,jinak super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar

01/01/2015

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrá káva

Při používání kvalitních káv je výsledek excelentní. Jde především o to, nastavit si jednotlivé funkce tak, aby následně připravená káva, Latté, Cappuccino odpovídali požadavkům a chutím jednotlivce.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8769/09 Automatický kávovar

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  • Tipy a triky