VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Tento produkt už nie je dostupný

3000 SeriesPlnoautomatický kávovar

HD8829/09

4.7

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Od vášho obľúbeného kapučína vás delí jeden dotyk

So zariadením Philips 3000 Series Easy Cappuccino stačí na prípravu vášho obľúbeného kapučína len jediný dotyk. Vďaka kompaktnému dizajnu s vysokou kapacitou si môžete vychutnať espresso, kávu a kapučíno z čerstvých zŕn jediným stlačením tlačidla.

Zobraziť všetky výhody

Vysoké kapacity v kompaktnej veľkosti

Od vášho obľúbeného kapučína vás delí jeden dotyk

  • 5 druhov nápojov

  • Systém Easy Cappuccino System

  • Čierna

Kávovar vybavený externou nádobkou na mlieko, ktorá sa ľahko čistí a skladuje

Kávovar vybavený externou nádobkou na mlieko, ktorá sa ľahko čistí a skladuje

Vychutnajte si krémové kapučíno s mliekom podľa svojej chuti vďaka externej nádobke na mlieko vhodnej do umývačky riadu. Jednoducho ju vyberte z kávovaru a odložte do chladničky, aby bolo mlieko dlho čerstvé. Príprava kapučína s akýmkoľvek druhom mlieka nebola nikdy jednoduchšia.

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Množství funkcí

Skvělý výrobek díky kterému je konzumace kávy opravdovým prožitkem...

Výhody

Rychlost přípravy, snadné čišění

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-18

02/03/2018

Česká republika

Česká republika

Za cenu, kterou jsem koupil je super

Používám již 3 měsíce, zatím spokojenost. Doufám, že vydrží.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

17/07/2019

Česká republika

Česká republika

snadné beztarostné používání

brz tohoto přístroje si již nedovedu představit přípravu ranní kávy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky