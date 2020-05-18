Tento produkt už nie je dostupný
Od vášho obľúbeného kapučína vás delí jeden dotyk
So zariadením Philips 3000 Series Easy Cappuccino stačí na prípravu vášho obľúbeného kapučína len jediný dotyk. Vďaka kompaktnému dizajnu s vysokou kapacitou si môžete vychutnať espresso, kávu a kapučíno z čerstvých zŕn jediným stlačením tlačidla.
5 druhov nápojov
Systém Easy Cappuccino System
Čierna
Vychutnajte si krémové kapučíno s mliekom podľa svojej chuti vďaka externej nádobke na mlieko vhodnej do umývačky riadu. Jednoducho ju vyberte z kávovaru a odložte do chladničky, aby bolo mlieko dlho čerstvé. Príprava kapučína s akýmkoľvek druhom mlieka nebola nikdy jednoduchšia.
Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Hyndas
18/05/2020
Česká republika
Množství funkcí
Skvělý výrobek díky kterému je konzumace kávy opravdovým prožitkem...
Výhody
Rychlost přípravy, snadné čišění
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-18
Polda
02/03/2018
Česká republika
Za cenu, kterou jsem koupil je super
Používám již 3 měsíce, zatím spokojenost. Doufám, že vydrží.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Harnis
17/07/2019
Česká republika
snadné beztarostné používání
brz tohoto přístroje si již nedovedu představit přípravu ranní kávy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD8829/09 Automatický kávovar s nádobou na mléko