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  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco SyntiaSuper automatický espresso kávovar

HD8836/19

3

| (1) Recenzia

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

dokonalá syntéza kompaktných rozmerov, výkonu, dizajnu a špičkových materiálov

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kompaktný a štýlový systém prípravy kávy priamo z kávových zŕn

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt má dle mého názoru jen průměrné vlastnosti, vzhledem k ceně dokonce podprůměrné

I přes reklamaci přístroj neustále "vyhazuje" kávu mimo odpadovou misku, bylo nám vráceno, že chyba nebyla shledána a je vše v pořádku - nesouhlasím, výrobek funkčně neodpovídá ceně a doporučením v prodejně

Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8836/19 Automatický espresovač

Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8836/19 Automatický espresovač

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