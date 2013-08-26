Tento produkt už nie je dostupný
Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
dokonalá syntéza kompaktných rozmerov, výkonu, dizajnu a špičkových materiálov
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
4.3
z 5
31
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
jACKIE27
26/08/2013
Česká republika
Kvalita odpovídá ceně
Plně funkční, bez jakýchkoliv problémů, kávovar sice není zatížen příliš, max. 3-4 kávy denně, ale pro domácí použití skvělý. Jen manželce se zdá ta káva trochu málo horká, i když je teplota nastavená na max.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8838/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8838/09 Automatický kávovar
Aca1975
10/01/2021
Polska
Overený kupujúci
Super Express do kawy
Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
LOLA43
19/06/2015
Polska
Overený kupujúci
BARDZO DOBRA
OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09