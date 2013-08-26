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  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco SyntiaPlnoautomatický kávovar

HD8838/09

4.3

| (31) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

dokonalá syntéza kompaktných rozmerov, výkonu, dizajnu a špičkových materiálov

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kompaktný a štýlový systém prípravy kávy priamo z kávových zŕn

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

31

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Kvalita odpovídá ceně

Plně funkční, bez jakýchkoliv problémů, kávovar sice není zatížen příliš, max. 3-4 kávy denně, ale pro domácí použití skvělý. Jen manželce se zdá ta káva trochu málo horká, i když je teplota nastavená na max.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8838/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Syntia HD8838/09 Automatický kávovar

10/01/2021

Polska

Polska

Overený kupujúci

Super Express do kawy

Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

19/06/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

BARDZO DOBRA

OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky